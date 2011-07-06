Сапронов привітав Польщу з початком головування в Раді Євросоюзу

Харків. 6 липня. УНІАН. Заступник губернатора Юрій САПРОНОВ від імені Харківської облдержадміністрації привітав Генерального Консула Республіки Польща в Харкові Яна ГРАНАТА з початком головування Польщі в Раді Європейського Союзу, яке розпочалося на початку липня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, привітання від імені обласної влади віце-губернатор висловив під час урочистого прийому у вівторок, який Генконсульство РП провело з нагоди вступу своєї країни на пост держави-голови Ради ЄС.

Вітаючи представників сусідньої країни, Ю.САПРОНОВ сказав: «Польща довела, що є європейською державою з міжнародним авторитетом і володіє величезним потенціалом для успішної реалізації пріоритетів польського головування в Раді Європейського Союзу в наступному півріччі».

Це головування, переконаний віце-губернатор, «відкриє для Польщі хороші перспективи на майбутнє і сприятиме подальшому плідному співробітництву зі світовим співтовариством», включаючи Україну.

Ю.САПРОНОВ побажав Польщі успішної реалізації цієї почесної місії.