Харків відвідає президент Словенії

Харків.13 липня. УНІАН. Словенія розробила для Харківської області кілька проектів і може запропонувати їх на розгляд найближчим часом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час зустрічі з губернатором Михайлом ДОБКІНИМ заявила тимчасовий повірений у справах Республіки Словенія в Україні Наташа ПРАХ.

У ході зустрічі обговорювалися питання двостороннього співробітництва держав, а також заходи з підготовки майбутнього візиту Президента Словенії до Харкова, запланованого на 12 жовтня 2011 року.

«У нас є конкретні проекти, які експерти розробили для харків`ян, - це проект з будівництва фабрики з переробки твердих побутових відходів та проект з будівництва оптової торгової площадки овочами і фруктами», - сказала Н.ПРАХ.

Вона підкреслила, що Україна є важливим стратегічним і економічним партнером Словенії. Дипломат повідомила, що в рамках візиту Президента відбудуться бізнес-конференції щодо співпраці двох країн в різних напрямках, зокрема, у сфері машинобудування, металообробки, виробництва будматеріалів, а також туризму.

У свою чергу, М.ДОБКІН як позитивну тенденцію відзначив значне зростання (на 70%) товарообігу між Словенією та Україною.

«Збільшення товарообміну свідчить про те, що бізнес вже підготував собі дорогу в обидві країни, активно використовуючи добросусідські відносини між Україною і Словенією. Майбутній візит Президента Словенії для нас дуже важливий, оскільки пан Президент зможе своїми очима побачити результат системного реформування української економіки, яке спрямоване, в тому числі, і на створення умов для комфортного перебування бізнесу в нашій країні», - сказав М.ДОБКІН.

В ході зустрічі губернатор зробив словенській стороні пропозицію взяти участь у Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», а також провести під час бізнес-конференції 12 жовтня презентацію Харківської області з цікавих для словенського бізнесу напрямків.

Ще одним результатом зустрічі стала домовленість про участь делегації Харківської області в сільськогосподарській виставці в Словенії 20-25 серпня і в круглому столі, що проводитиметься Словенською стороною в Україні 9 вересня, в рамках якого відбудеться презентація харківських підприємств.

Фото сайту ХОДА