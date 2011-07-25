Врожай цього року дозволить експортувати зерно за межі області – Чернов

Харків. 25 липня. Врожай цього року на Харквіщині дозволить експортувати зерно за межі області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облапсної ради, думку висловив голова облради Сергій ЧЕРНОВ в ефірі програми обласного радіо «Час обласної ради», розповідаючи про особливості жнив 2011 року.

«На цей час намолочено вже понад 1 млн. тонн зерна, зібрано збіжжя трошки більше ніж з половини площ, а в цьому році їх на 22 відсотки, або майже на 126 тис. гектарів більше, ніж торік. Середня урожайність по області становить понад 31 центнер з гектара. Є лідери – це Коломацькій, Красноградський, Чугуївський і Балаклійський райони, по яких урожайність понад 35 центнерів з гектара», - повідомив С.ЧЕРНОВ.

Він також висловив переконання у тому, що цьогорічний намолот забезпечить потреби області і в продовольчому зерні та в хлібофуражному.

«У нас буде змога експортувати збіжжя цього року за межі регіону. Є всі передумови для гарного врожаю. А порахуємо ми його тоді, коли він буде в коморі», - сказав С.ЧЕРНОВ.