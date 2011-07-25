Сапронов: на Харківщині поклади сланцевого газу становлять близько 1,5 трлн. м3

Харків. 25 липня. УНІАН. Поклади сланцевого газу в Харківській області становлять близько 1,5 трлн. кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, говорячи про високу ймовірність видобутку цієї корисної копалини на території області.

«Геологічне агентство Сполучених Штатів Америки, достатньо поважна компанія, говорить, що в Україні 5-8 трильйонів кубічних метрів метрів покладів сланцевого газу, в тому числі в Харківській області – близько 1,5 трильйона кубічних метрів», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він зауважив, що на сьогодні володіють технологією буріння свердловин сланцевого газу тільки три компанії, у тому числі нафтогазова компанія «Shell», яка нещодавно заявила про бажання розробки цих покладів на території Харківщини.

«Саме тому «Shell», безумовно, нам стратегічно цікава», - наголосив Ю.САПРОНОВ.

За його словами, зараз ця компанія вивчає газоносні майданчики в Ізюмському районі Харківщини. Ю.САПРОНОВ підкреслив, що сьогодні «Shell» на урядовому рівні веде переговори про розподіл видобутої продукції.

«Наскільки я знаю, переговори просуваються достатньо швидко та успішно», - зауважив він.

Заступник губернатора підкреслив, що сума інвестицій «Shell» у розробку родовищ сланцевого газу становитиме не менше 1 млрд. дол., і його видобуток на Харківщині може розпочатися приблизно за 3 роки.

«Я не можу сьогодні сказати, про яку суму інвестицій йде мова, але це не менше 1 млрд. дол. Якщо вони перейдуть до розвідувального буріння цього року, то реалізація проекту – це 3 – 5 років», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, компанія «Shell» також зацікавлена в розвитку мережі автозаправних станцій «Shell» на основних транспортних магістралях у Харківській області.