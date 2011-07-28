У Харкові згоріло 4 автомобілі
10:49, 28 липня 2011Харьків
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НП на автостоянці
Харків. 28 липня. УНІАН. У Харкові на автостоянці по вулиці Котельниківській сьогодні близько 2.30 згоріло чотири автомобілі.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області.
Зокрема, від автомобіль «Форд», що згорів повністю, постраждали з різних боків автомобілі «Форд», «ВАЗ» та «Деу».
До місця пожежі прибули два підрозділи МНС. На момент прибуття пожежних машин загальна площа пожежі склала 36 квадратних метрів. Загоряння було ліквідоване о 02.46.
Причина пожежі наразі встановлюється.
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