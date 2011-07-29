Чернов: провідниками земельної реформи мають стати органи місцевого самоврядування

Харків. 29 липня. УНІАН. В реалізації земельної реформи першочергова роль має належати органам місцевого самоврядування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це заявиd президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ після завершення зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області 28 липня.

«В реалізації земельної реформи, першочергова роль має належати органам місцевого самоврядування, що представляють інтереси громад, найбільш наближені до людей, опікуються всіма місцевими проблемами, більш ніж будь-хто розуміються на місцевих земельних питаннях, беруть безпосередню участь у сільськогосподарському виробництві. Тож позицію селянина, представника територіальної громади розробники законопроекту повинні чути», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Важливою складовою запровадження реформи він вважає організацію широкомасштабної роз’яснювальної роботи.

«Які цілі ставлять розробники законопроекту, що має на меті ця реформа, в який час вона повинна бути проведена, що може отримати від цього держава, товаровиробник і, головне, власник земельного наділу чи селянин, який орендує ділянку, що буде з ділянкою, що буде з ним після набуття чинності цього закону в разі його прийняття. Тому органам місцевого самоврядування віддати провідну роль в ідеології, підготовці та впровадженні земельної реформи», - наголосив С.ЧЕРНОВ.