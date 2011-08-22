На Харківщині затримано контрабандистів із генераторами для авіатехніки

Харків. 22 серпня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону відділу «Жовтневе» затримали контрабандистів із генераторами для авіатехніки.

Як повідомила УНІАН прес-секретар начальника Харківського прикордонного загону Оксана ІВАНЕЦЬ, порушників кордону, двох чоловіків 27 років, громадянина України та громадянина Росії, виявили за допомогою тепловізійного пристрою.

В Українця та росіянина за спробу порушення державного кордону затримано в адміністративному порядку, товар передано до митниці. Наразі триває оціночна експертиза.трьох господарських сумках вони намагались перемістити через кордон прилад нічного бачення та 70 генераторів спеціального призначення для авіатехніки.