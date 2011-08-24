В офісі ГО «Патріот України» стрілянина – троє в лікарні

Харків. 24 серпня. УНІАН. Внаслідок бійки в офісі громадської організації «Патріот України» троє її учасників потрапили до лікарні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, інцидент стався 23 серпня близько 18.30 в центрі Харкова по вул. Римарській,18, де розташований офіс ГО «Патріот України». Сигнал до міліції про подію надійшов телефоном о 18.40.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, з розповідей свідків (опитано близько 10 осіб), після того як до офісу зайшов невідомий, у приміщенні «на грунті неприязні» виникла сварка. За деякими показаннями, «гість» начебто стріляв з пістолета гумовими кулями. Сам він постраждав, оскільки проти нього було застосовано силу, і зараз перебуває в реанімації «у стабільно тяжкому стані». Ще двоє учасників бійки (представники громадської організації) з різними ступенями поранень також перебувають у лікарні.

«Головні учасники інциденту ще не опитані», - зазначила Л.ВОЛКОВА.

За фактом порушено кримінальну справу за ст.296 (ч.4) Кримінального кодексу України (хулігантство).