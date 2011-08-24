Харків. 24 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав харків’ян з Днем незалежності України.

Текст привітання оприлюднений на офіційному сайті ХОДА.

Дорогі земляки!

Два десятиліття відділяють нас від вікопомного 24 серпня 1991 року, коли Україна стала на незалежний шлях розвитку. Це був непростий період пошуку і випробувань, здобутків і втрат. Головний підсумок – Україна відбулася як суверенна, гідна належного місця в Європі і світі держава.

Нам випало жити і творити в непростий, але доленосний і цікавий час розбудови української державності. Ми можемо мати різні погляди на шляхи побудови сучасної європейської держави, але нас усіх єднає щире прагнення передати нащадкам могутню і процвітаючу Батьківщину.

Вітаю вас із 20-річчям Незалежності України. Нехай на шляху розвитку нашої країни нас усіх єднають мир і злагода, цілеспрямованість і наполегливість, непохитна віра у світлу долю нашої Вітчизни.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН