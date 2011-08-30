Азаров вже дає задній хід - він сподівається на переговори з РФ

Харків. 30 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що питання про перегляд газових угод із Росією буде вирішено шляхом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам у ході поїздки до Харківської області.

«Ми все-таки налаштовані на проведення переговорного процесу з Російською Федерацією. У нас дуже багато тих сфер, в яких ми співпрацюємо», - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що взаємні зусилля в двосторонній співпраці України та Російської Федерації можуть дати хороший імпульс для двох країн. «Будь-яка конфліктна тема, в даному випадку щодо газу, хіба сприяє розвитку наших відносин? Напевно, ні. Давайте ми зменшуватимемо зону конфлікту, а працюватимемо наполегливо з нашими колегами й знаходитимемо ці рішення. Різні гіпотетичні можливості існують», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що є прихильником переговорного процесу на умовах рівноправ`я, поваги. «На основі того, щоб наші партнери прислухалися до наших аргументів. А аргументи у нас достатньо серйозні», - зазначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, під час російсько-українського економічного форуму прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що діючі газові контракти в перспективі підірвуть основи довгострокової співпраці України та Росії.

26 серпня в коментарі українському тижневику «Кореспондент» М.АЗАРОВ заявив, що в уряду країни немає іншого виходу, окрім розриву газового контракту з Росією.

У відповідь на це прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ 29 серпня заявив, що Росія розраховує на дотримання Україною принципів взаємності й на реалізацію в повному обсязі діючих домовленостей у газовій сфері. «Москва виконує свої зобов`язання в повному обсязі й розраховує на дотримання принципів взаємності в цьому питанні», - сказав Д.ПЄСКОВ.