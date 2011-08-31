Харківська міліція в роздумах: як бути з фактом наруги над державним прапором (фото)

Харків. 31 серпня. УНІАН. Дзержинський райвідділ Харківського міського управління міліції продовжує перевірку за фактом пошкодження на Майдані Свободи 20 серпня під час сутички між представниками опозиції і прихильниками Партії регіонів найбільшого державного прапора України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її словами, на разі кримінальна справа не порушена.

Коментуючи ситуацію, голова Харківської обласної організації Української народної партії (УНП) Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ наголосив, що 22 серпня особисто звернувся до прокуратури Харкова з проханням порушити кримінальну справу, а 25 серпня народний депутат України Ярослав ДЖОДЖИК направив до Генеральної прокуратури України депутатське звернення з проханням провести перевірку інциденту.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ підкреслив, що до сьогодні правоохоронні органи Харківської області, в тому числі міліція, жодним чином не відреагували на інцидент, хоча особа одного з тих, хто пошкодив державний прапор, точно встановлена. «Це очільники Партії регіонів Ленінського району», - сказав він.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ зауважив, що УНП, у разі невжиття відповідних заходів українськими правоохоронними органами, буде вимагати покарання винних у «міжнародних органах».

«Ми зачекаємо 10 днів після депутатського звернення. Якщо не буде відповідної реакції впродовж 10 днів, ми передбачаємо депутатський запит, за нього треба буде голосувати. Якщо й це не допоможе, обласна організація УНП буде звертатися до міжнародних органів, щоб захистити державний символ від державної влади», - наголосив В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Він зауважив, що УНП вимагає притягнення до відповідальності працівників міліції, які були присутні на церемонії розгортання державного прапора, але жодним чином не втрутилися у конфлікт, а також посадових осіб виконкому Харківської міської ради, які допустили проведення на одному місці в один і той же час двох акцій.

Як повідомляв УІНАН, 20 серпня в Харкові під час розгортання державного прапора України в рамках акції «Рідний прапор нас єднає», яку проводила Українська народна партія, у ході сутички прихильників опозиції та Партії регіонів було пошкоджено найбільший в Україні державний стяг. Прапору нанесене пошкодження площею близько 1 квадратного метра. «Під час розгортання на майдані Свободи найбільшого прапора України члени організації «Молоді регіони» намагалися перешкодити цьому дійству встановленням своїх наметів із партійною символікою. У кількох місцях вони серйозно пошкодили синьо-жовте полотнище і спровокували сутичку з активістами, які прийшли підтримати акцію УНП», - заявили в УНП.

За даними організаторів заходу, акція з розгортанням державного прапора УНП в Харкові провела вперше. Цей прапор виготовили в Донецькій області 2007 року. Загальні розміри полотнища – 30 х 45 м.

На знімку: розгортання державного прапора 20 серпня 2011 року на майдані Свободи у Харкові.