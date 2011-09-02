На Харківщині призупинено роботу 27 ліфтів

Харків. 2 вересня. УНІАН. На Харківщині призупинена робота 27 ліфтів.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

Він зазначив, роботу ліфтів призупинено за результатами перевірки підприємств громадського харчування, торгівлі, інших закладів та підприємств соціально-культурної сфери, де використовуються малі вантажні підйомники, щодо їх відповідності вимогам безпеки, утримання в справному стані та безпечної експлуатації,

Перевіркою, яку проводило Територіальне управління Держгірпромнагляду по Харківській області, були охоплені 34 малих вантажних ліфти, встановлених на підприємствах: ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ «Фірма «Посад», ТОВ «Фора-Схід», ТОВ «Мега-7», ТОВ «Альтаір XXI», ПП «СЄАЛ-К», Харківська медична академія післядипломної освіти, ХДНБ ім. Короленка, ТОВ «Партнер», ТОВ Віал-Маркет», ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ ВК «Маркет», Торговельний центр «Нова Лінія».

Під час перевірок були виявлені порушення нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема: відсутні дозволи територіального управління Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, відсутні паспорти ліфтів, не проведені експертне обстеження та технічний огляд ліфтів, не призначені працівники відповідальні за організації робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, відсутні правила користування ліфтом, несправні автоматичні замки шахт ліфтів.

Експлуатація 27 ліфтів призупинена у звязку з відсутністю експертного обстеження та технічного огляду ліфтів.

За допущені порушення до адміністративної відповідальності (штрафу) було притягнуто 21 посадову особу.