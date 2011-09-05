«Весілля в Малинівці» стане регіональним фестивалем

Харків. 5 вересня. УНІАН. Фестиваль обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці - плюс», який після 4-річної перерви 3 вересня пройшов у селі Малинівка Чугуївського району, стане регіональним.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, з такою ініціативою виступив голова Харківської облдержадиіністрації Михайло ДОБКІН.

На нинішньому фестивалі було показано 40 театралізованих весіль, 19 з яких представили селищні ради Чугуївського району.

У ході урочистої церемонії відкриття фестивалю голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав усіх молодят з цим знаменним днем в їхньому житті, а всім гостям побажав від душі повеселитися на «Весіллі в Малинівці».

«Сьогодні на благодатній Чугуївської землі зібралося дуже багато людей, які вміють радіти, веселитися та зустрічати гостей. Я дякую всім, хто готував сьогоднішнє свято, всіх, хто сьогодні приїхав сюди і віддав данину поваги традиціям предків, які лежать в основі нашої культури і духовності, а також нашого сьогодення і майбутнього. Ми живемо у непростий, але в дуже цікавий час. Від нас сьогодні залежить, наскільки ми будемо успішними, наскільки буде щасливою наша країна. Давайте зробимо все, щоб традиції далекого минулого, теперішнього і майбутнього, були гармонійними і зробили нашу країну сильною, щасливою та благополучною, а наші люди стали найщасливішими людьми в усьому світі», - сказав М.ДОБКІН.

Чотирьом парам молодят, які вирішили пов`язати свої долі на фестивалі «Весілля в Малинівці» губернатор підніс пам`ятні подарунки. «Присутність цих пар додала родзинку сьогоденню. Мені хотілося б, щоб наступного року таких пар було більше», - побажав М.ДОБКІН.

На завершення церемонії почесними грамотами Харківської облдержадміністрації були нагороджені: фольклорний ансамбль «Гаївка» Львівської області, народний фольклорний ансамбль «Косьяночка» Курської області РФ, народний самодіяльний ансамбль російської пісні «Околиця» Курської області РФ, народний фольклорний колектив «Бойськівські переспіви» Львівської області.

Нинішній фестиваль зібрав понад 500 учасників з Харківської та Львівської областей України, а також Курської області Російської Федерації.

Довідка. Вперше фестиваль «Весілля в Малинівці» відбувся у селі Малинівка 2003 року і проходив регулярно протягом 4 років. Традиція була відновлена в 2010 році. Фестиваль створений на основі відомої в 60-і роки кінокомедії, поставленої за мотивами оперети народного артиста СРСР Бориса Александрова. Натурні зйомки кінострічки проходили в селищі Малинівка Харківської області.