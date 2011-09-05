На Харківщині пустили «наліво» 30 гектарів землі

Харків. 5 вересня. УНІАН. На Харківщині викрито посадовців, які незаконно передали у приватну власність 30 га землі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб, які в 2009 році без відома вищих державних інстанцій погодили проектно-технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки загальною площею 30 га, що розташовані на території селищної ради, та безпідставно включили їх до земель запасу зазначеної сільради й передали в приватну власність фізичним особам.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків на суму понад 3,5 млн. гривень. Наразі прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).