Кабмін програв суд у справі Авакова

Харків. 13 липня. УНІАН. 12 липня 2007 року Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову Кабінету міністрів України до Президента України на бездіяльність Президента України Віктора ЮШЕНКА стосовно звільнення Арсена АВАКОВА з посади голови облдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Кабінет міністрів України у своєму позові просив визнати протиправним бездіяльність Президента України стосовно неприйняття рішення про відставку голови Харківської облдержадміністрації та прийняти рішення про відставку.

Прес-служба нагадує, що 3 квітня 2007 р. Верховний Суд України задовольнив скаргу про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 24.01.2007 р. за винятковими обставинами, подану 19.02.2007 р. представниками А.АВАКОВА, визнавши тим самим неправомірним рішення Харківської облради від 03.06.2006р. № 11-V "Про висловлення недовіри Голові Харківської облдержадміністрації Авакову А.Б."

Вказана обставина, а також відсутність у діях Президента України порушень Конституції України, стали підставою для відмови у задоволенні позову Кабінету Міністрів України, зазначили у прес-службі.