В Сеньківці пожежа знищила 40 га пшениці

Харків. 13 липня. УНІАН. Вчора о 22.40 у с. Сеньківка на хлібному масиві загальною площею 160 га виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено 40 га пшениці. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, орієнтовна причина пожежі - підпал. О 23.40 підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.

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