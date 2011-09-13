В Рогані горіло сміттєзвалище

Харків. 13 вересня. УНІАН. 12 вересня близько 17-ї години сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів поблизу Рогані, що в передмісті Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, по прибуттю пожежників на місце виклику площа загорання становила близько 1,5 тис. кв. м.

На місці пожежі працювали 23 працівники МНС, 5 автоцистерн, також були задіяні 2 трактори, 1 екскаватор, 4 самоскиди, 1 навантажувач, 2 автомобілі для підвозу води.

Пожежа була локалізована о 23-й годині 12 вересня.

Станом на 8-му годину ранку 13 вересня площа пожежі становить близько 100 кв. м

У ці хвилини підрозділами МНС проводиться ліквідація локальних осередків тління.

