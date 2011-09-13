До Харкова прибула делегація Бєлгородської області
10:45, 13 вересня 2011Харьків
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Делегацію очолює губернатор Савченко
Харків. 13 вересня. УНІАН. Делегація Бєлгородської області Російської Федерації на чолі з губернатором Євгеном САВЧЕНКОМ прибула до Харкова.
Делегація візьме участь у І засіданні Ради Єврорегіону «Слобожанщина», повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
В ході засідання будуть розглянуті, зокрема, питання про проект регламенту Ради Секретаріату Єврорегіону «Слобожанщина», про діяльність та інноваційний розвиток Єврорегіону «Слобожанщина», про співпрацю з Міждепутатскою робочою групою зі співпраці між Харківською обласною радою та Бєлгородської обласної Думою, про участь в Асоціації Європейських Прикордонних регіонів.
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