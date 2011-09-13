Євро-2012: фасад Kharkiv Palace готовий на 95%

Фасад 5-зіркового готелю Kharkiv Palace, що споруджується до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, готовий на 95%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

За даними прес-служби, будівельні бригади, що працюють над спорудженням Kharkiv Palace, продовжують працювати з випередженням графіка. Фасад готелю готовий на 95%, завершені роботи з благоустрою території. В даний час проводиться монтаж інженерних комунікацій та оздоблювальні роботи.

Тривають оздоблювальні роботи на 2-верховій частині комплексу. Будівельники укладають мармур, штукатурять стіни, монтують гіпсокартон, приступили до роботи над розташованим тут кафе. Проводиться монтаж алюмінієвих конструкцій, конструкцій зовнішнього огородження, скління. Найближчим часом розпочнеться обробка гранітом і укладання дерев`яних підлог, які будуть характерним елементом декору як у внутрішній, так і в зовнішній частинах кафе.

В основній частині Kharkiv Palace роботи зосереджені в номерному фонді та атріумі. За словами підрядників, до кінця вересня будуть завезені шпалери, і розпочнеться їх поклейка. У холі на першому поверсі укладають мармур.

Як уже повідомлялося, здача готелю в експлуатацію та церемонія урочистого відкриття Kharkiv Palace заплановані на 5 грудня поточного року.

Довідка УНІАН. Готель Kharkiv Palace - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012 групи DCH (президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ). Це перший у Харкові готель, який спочатку спроектований за 5-зірковим стандартом. Готель розрахований на 180 апартаментів. Готельний комплекс - це підземний рівень (паркінг на 54 місця) і 11 наземних поверхів. На 1-му поверсі Kharkiv Palace розташуються вестибюль, торговельні та розважальні заклади, кафе, лобі-бар. На другому поверсі - ресторан, багатофункціональний зал, бізнес-центр та адміністративні приміщення готелю. З 3-го по 10-й поверх будуть розміщені готельні номери, у тому числі й 3-кімнатний президентський «люкс». На останньому, 11-му поверсі заплановані SPA-центр і ресторан з панорамним видом на площу Свободи.

Загальний обсяг інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у будівництво Kharkiv Palace становить понад 100 млн. дол.

На знімках: завершується спорудження готелю Kharkiv Palace в Харкові на майдані Свободи.

Фото прес-служби DCH