Євро-2012: фасад Kharkiv Palace готовий на 95%
Урочисте відкриття – 5 грудня
Харків. 13 вересня. УНІАН. Фасад 5-зіркового готелю Kharkiv Palace, що споруджується до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, готовий на 95%.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.
За даними прес-служби, будівельні бригади, що працюють над спорудженням Kharkiv Palace, продовжують працювати з випередженням графіка. Фасад готелю готовий на 95%, завершені роботи з благоустрою території. В даний час проводиться монтаж інженерних комунікацій та оздоблювальні роботи.
Тривають оздоблювальні роботи на 2-верховій частині комплексу. Будівельники укладають мармур, штукатурять стіни, монтують гіпсокартон, приступили до роботи над розташованим тут кафе. Проводиться монтаж алюмінієвих конструкцій, конструкцій зовнішнього огородження, скління. Найближчим часом розпочнеться обробка гранітом і укладання дерев`яних підлог, які будуть характерним елементом декору як у внутрішній, так і в зовнішній частинах кафе.
В основній частині Kharkiv Palace роботи зосереджені в номерному фонді та атріумі. За словами підрядників, до кінця вересня будуть завезені шпалери, і розпочнеться їх поклейка. У холі на першому поверсі укладають мармур.
Як уже повідомлялося, здача готелю в експлуатацію та церемонія урочистого відкриття Kharkiv Palace заплановані на 5 грудня поточного року.
Довідка УНІАН. Готель Kharkiv Palace - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012 групи DCH (президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ). Це перший у Харкові готель, який спочатку спроектований за 5-зірковим стандартом. Готель розрахований на 180 апартаментів. Готельний комплекс - це підземний рівень (паркінг на 54 місця) і 11 наземних поверхів. На 1-му поверсі Kharkiv Palace розташуються вестибюль, торговельні та розважальні заклади, кафе, лобі-бар. На другому поверсі - ресторан, багатофункціональний зал, бізнес-центр та адміністративні приміщення готелю. З 3-го по 10-й поверх будуть розміщені готельні номери, у тому числі й 3-кімнатний президентський «люкс». На останньому, 11-му поверсі заплановані SPA-центр і ресторан з панорамним видом на площу Свободи.
Загальний обсяг інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у будівництво Kharkiv Palace становить понад 100 млн. дол.
На знімках: завершується спорудження готелю Kharkiv Palace в Харкові на майдані Свободи.
Фото прес-служби DCH