Харків підготує персонал для роботи під час Євро-2012 – Добкін

Харків. 13 вересня. УНІАН. Харків вчасно підготує достатню кількість кваліфікованого обслуговуючого персоналу для роботи під час Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі обласного радіо заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

«Я не вважаю, що ми не впораємося, але роботи очікується багато, вона буде складною. Та все це буде подолано. Коли була тільки озвучена інформація, що Україна і Польща отримали право проводити Євро-2012, до неї поставилися також скептично, як зараз до відсутності кваліфікованого персоналу. А тоді у нас не було стадіонів, не було нічого, що з’явилося за дуже короткий термін. І з підготовкою кваліфікованого персоналу ми теж впораємося», - сказав М.ДОБКІН.

На його думку, питання підготовки персоналу рівною мірою стоїть перед усіма приймаючими Євро-2012 містами, і для його вирішення будуть застосовуватися «нестандартні рішення».

«Ми будемо змушені в країні в цілому шукати нестандартне рішення цього питання, і дуже сильно за короткий час підтягнемо сферу обслуговування», – зазначив М.ДОБКІН.

Як передавав УНІАН, під час візиту до Харкова віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ заявив, що після здачі всіх об’єктів Євро-2012 основним питанням стане підготовка персоналу для їх обслуговування. «На жаль, найслабша ланка – це персонал», - сказав віце-прем’єр.