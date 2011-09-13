Добкін прогнозує успіх технопарку «Слобожанщина»

Харків. 13 вересня. УНІАН. Технопарк «Слобожанщина» буде одним з найуспішніших проектів у рамках прикордонного співробітництва.

Про це сьогодні заявив губернатор Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За словами губернатора, кілька місяців тому були підписані статутні документи про створення на базі ПАТ «ФЕД» технопарку «Слобожанщина». Його співзасновниками стали Харківський національний університет ім. Василя Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, КП «Індустріальний парк «Рогань», Білгородський державний університет.

«Найближчим часом робота перейде в практичну площину, і це буде одним з найуспішніших проектів в рамках транскордонного та прикордонного співробітництва», - сказав М.ДОБКІН.