Сьогодні помер Петро Тронько

Харків. 13 вересня. УНІАН. Сьогодні на 97-му році життя помер відомий державний, наукий та громадський діяч, Герой України, почесний громадянин Харкова та Харківської області Петро Тронько.

«Це непоправна втрата для усіх нас. Петро Тимофійович пройшов непростий, але яскравий життєвий шлях, цілком присвятивши себе самовідданому служінню Українському народу», - йдеться у співчутті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, розміщеному на сайті глави держави.

«Харківська обласна державна адміністрація, - йдеться у повідомленні сайту облдержадміністрації, - з глибоким сумом сприйняла звістку про смерть Героя України, голови Національної спілки краєзнавців, доктора історичних наук, професора, академіка Національної академії наук України, завідуючого відділом регіональних проблем історії України Інституту історії України НАНУ, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного громадянина міста Харкова та Харківської області Тронька Петра Тимофійовича. З життя пішов видатний громадський і державний діяч, відомий вчений, патріот Української держави. Петро Тимофійович любив Слобожанщину і згуртував біля себе вихідців з Харківщини заради благородної мети - служіння свої малій батьківщині. Світла пам’ять про нього назавжди збережеться в серцях тих, хто знав і любив цю визначну людину».

Петро Тимофійович Тронько народився 12 липня 1915 року в селі Заброди Богодухівського повіту Харківської губернії у родині селян-бідняків. У п’ятирічному віці втратив батька. Підрісши, працював у господарстві, вчився у місцевій школі. У 17 років поїхав працювати на Донбас. Повернувшись, учителював у місцевій школі.

П.Тронько наприкінці 1930-х років - другий секретар ЦК ЛКСМУ, депутат Народних зборів Західної України (1939). Учасник Великої вітчизняної війни. 1951-1961 рр. - заввідділом, секретар Київського обкому КПУ, заввідділом ЦК КПУ. 1961-1978 рр. - заступник голови Ради Міністрів УРСР.

Доктор історичних наук, професор, академік Національної Академії наук України. Завідувач відділом регіональних проблем Інституту історії України НАНУ. Голова Національної спілки краєзнавців. Голова правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам`яток історико-архітектурної спадщини. Віце-президент Асоціації історичних міст України. Головний редактор журналу «Краєзавство». Голова редколеґії книжкової серії «Реабілітовані історією». Член редакційної ради журналу «Пам`ятки України». Член редколеґії журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ». Голова наглядової ради Харківського національного університету.