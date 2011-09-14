«Металісту» виділили 7 млн. грн. для придбання дизель-генераторів

14:30, 14 вересня 2011
Харьків
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На випадок аварії

Харків. 14 вересня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація перерахувала Обласному спортивному компексу «Металіст» 7 млн. грн. для придбання двох дизель-генераторів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, кошти виділені в рамках підготовки до Євро-2012.

Наявність джерела енергопостачання на аварійний випадок дозволить стадіону наблизитися до першої категорії за енергозабезпеченням, йдеться у повідомленні.

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