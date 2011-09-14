«Металісту» виділили 7 млн. грн. для придбання дизель-генераторів

На випадок аварії

Харків. 14 вересня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація перерахувала Обласному спортивному компексу «Металіст» 7 млн. грн. для придбання двох дизель-генераторів. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, кошти виділені в рамках підготовки до Євро-2012. Наявність джерела енергопостачання на аварійний випадок дозволить стадіону наблизитися до першої категорії за енергозабезпеченням, йдеться у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter