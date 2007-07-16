Зареєстровано Статут територіальної громади

Харків. 16 липня. УНІАН. Міське управління юстиції зареєструвало нову редакцію Статуту територіальної громади Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, свідоцтво про державну реєстрацію нової редакції Статуту територіальної громади Харкова у понеділок вручив Харківському міському голові Михайлу ДОБКІНУ начальник управління юстиції Микола КРИВОЧЕНКО.

«Ми беремо на себе зобов`язання перед жителями Харкова і надалі контролювати дотримання Статуту територіальної громади, оскільки це входить у наші повноваження. І якщо виникатимуть зауваження, а також напрацювання і пропозиції - можна з цих питань завжди звертатися до нас», - сказав М.КРИВОЧЕНКО. Він також пояснив, що у випадку якби старий статут не був переглянутий, управління було б вимушено в судовому порядку ставити питання про його відміну, оскільки норми, які були у старому статуті, вже не відповідали чинному законодавству на 70 відсотків.

У свою чергу міський голова привітав усіх харків`ян з тим, що Харків має свою конституцію, яка відповідає законам держави. «Я упевнений, що це не остаточний варіант, і робоча група продовжить роботу над ним. І харків`яни, і саме життя вноситимуть нові корективи. Але я абсолютно переконаний у тому, що цей документ дуже чітко допоможе найактивнішим харків`янам захищати свої права і вказувати міській владі на певні недоліки і помилки, якщо такі будуть», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, нову редакцію Статуту територіальної громади було затверджено на сесії міськради 4 липня 2007 р. Проти прийняття документу висловилися опозиційні фракції. Того дня під стінами мерії відбувся багатотисячний мітинг, учасники якого вимагали відкласти прийняття нового документу. На їхню думку, прийнятий у такому вигляді Статут не відповідає чинному законодавству і Конституції України, усуває громаду від участі у прийнятті важливих для Харкова рішень.

Губернатор Арсен АВАКОВ та деякі опозиційні сили, зокрема, голова обласної організація ВО «Батьківщина» Олександр ФЕЛЬДМАН та обласний осередок партії «Наша Україна», заявили, що подаватимуть до прокуратури та оскаржуватимуть у суді новий Статут.