У Харкові до Євро-2012 відкриють притулок для безпритульних тварин

Харків. 14 вересня. УНІАН. У Харкові до початку фінальної частини Євро-2012 відкриють притулок для безпритульних тварин.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це на засіданні постійної депутатської комісії з питань промисловості, економічного розвитку і власності Харківської міськради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман НЕХОРОШКОВ.

«Цього року ми закінчимо ремонт корпусу ветеринарної клініки, закладемо фундамент і цоколь під вольєри на 500 тварин. Планується, що наступного року до Євро-2012 все необхідне для роботи притулку для безпритульних тварин буде зроблено», - сказав він.

Р.НЕХОРОШКОВ повідомив, що таке приміщення для тварин буде відкрите за адресою: проспект Гагаріна, 358.

«Тож, до Чемпіонату Європи з футболу бродячих тварин на вулицях міста буде значно менше», - підкреслив він.