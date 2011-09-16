У Харкові розпочалися Дні Львова

Харків. 16 вересня. УНІАН. У Харкові 16-17 вересня походитимуть Дні Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття Днів Львова у Харкові, яка відбулася на майданчику перед будівлею Харківського академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенко, взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник міського голови Харкова Ігор ТЕРЕХОВ і заступник міського голови Львова Василь КОСІВ.

Промовляючи на церемонії відкриття, М.ДОБКІН наголосив на культурній спільності Харкова та Львова. На його думку, проведення подібних заходів сприятиме єднанню географічно віддалених один від одного міст і регіонів України.

«У західного міста Львова і східного Харкова багато спільних рис. Обидва міста є потужними промисловими, науковими, освітніми і культурними центрами України. Львів визнано культурною столицею України, а Харків був її першою столицею. Роль приймаючих міст чемпіонату Європи з футболу 2012 року нас об’єднала і наклала особливу відповідальність. Ми представляємо Україну. Від вражень про Львів і Харків залежить сприйняття України зарубіжними гостями чемпіонату», - сказав він.

У свою чергу В.КОСІВ зауважив, що цей проект дасть можливість харків’янам ознайомитися з культурою Львова.

«Такими кроками ми вирішимо різноманітні питання, а головне, ми зможемо досягти більшої єдності. Зі свого боку ми також допомагатимемо у проведенні Днів Харкова у Львові», - зазначив він.

За даними організаторів, у рамках святкування Днів Львова у Харкові відбудуться дві відкриті лекції про розвиток туризму та ІТ-індустрії Львова для студентів Харківського університету імені М. В. Каразіна та Харківського національного університету радіоелектроніки. Протягом двох днів на площі Свободи харків`яни зможуть скуштувати львівський шоколад фабрики «Світоч» і взяти участь у різних змаганнях. Сьогодні о 18:00 в книгарні «Є» відбудеться презентація книг про Львів для харківських читачів. О 20:00 на майданчику біля Оперного театру львівський театр «Воскресіння» дасть вечірню вуличну виставу «Глорія».

Окрім цього, протягом 16-17 серпня на площі Свободи та в університетах Харкова розповсюджуватимуться листівки «Запрошуємо до Львова» та «Знайди себе у Львові», в яких розповідатиметься про Львів та можливості стажування у львівських ІТ-компаніях.