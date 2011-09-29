Невідомі облили кислотою автомобіль депутата облради

Харків. 29 вересня. УНІАН. У Дергачах невідомі облили кислотою автомобіль депутата Харківської обласної ради, члена фракції «Батьківщина» Івана ВАРЧЕНКА.

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам І.ВАРЧЕНКО, пошкодження автомобіля «Toyota Camry» він виявив учора, 28 вересня, після спілкування з громадою міста Дергачі на тему погіршення стану екології та якості водопровідної води через «сусідство» з Дергачівським сміттєзвалищем.

За його словами, невідома речовина роз’їла фарбу на задніх дверцятах, стійках, багажнику автомобіля та пошкодила фару. Крім цього, невідомі прокололи колесо автомобіля. Збитки, за словами депутата, становлять близько 10 тис. грн.

І.ВАРЧЕНКО підкреслив, що пов’язує інцидент виключно зі своєю депутатською діяльністю. Він вказав на можливу причетність до цього представників органів місцевого самоврядування, зазначивши, що «працівники мерії Дергачів під час зустрічі демонстрували агресивну поведінку».

«Мер Дергачів створив там атмосферу нетерпимості до інших думок, тому люди, які живуть у такій атмосфері, можуть робити такі вчинки. Це виключно агресія, тому що приїхав депутат не від Партії Регіонів і почав спілкуватися з громадою», - наголосив депутат.

І.ВАРЧЕНКО зазначив, що з приводу пошкодження автомобіля він звернувся до Дергачівського райвідділу міліції. На разі проводяться необхідні експертизи.

Нагадаємо, 1 липня в Харкові невідомі підпалили автомобіль депутата Харківської міської ради, члена фракції «Сильна Україна» Анатолія РОДЗИНСЬКОГО. Зловмисники розбили заднє скло джипа Subaru Tribeca і вкинули пляшку з запалювальною сумішшю. Депутат, який перебував на задньому сидінні, та водій отримали опіки і були доправлені до реанімації лікарні швидкої та невідкладної допомоги.