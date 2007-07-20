Інтуіція підказує Стороженку, що стадіон «Металіст» готовий до ігор Кубку УЄФА

Харків. 20 липня. УНІАН. Напередодні представник УЄФА Давид ПАТРІАШВІЛІ перевіряв готовність харківського стадіону «Металіст», на якому незабаром місцевий клуб проведе свій перший матч у рамках Кубку УЄФА.

Як повідомляє прес-служба Харківської ОДА, офіційний вердикт поки невідомий, але заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО упевнений у позитивному результаті перевірки.

«Я інтуїтивно сповнений упевненості в тому, що аудит ми пройшли, і адміністрація УЄФА дозволить використовувати наш стадіон для проведення матчів «Металіста» в рамках євротурніру», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

За його словами, Давид ПАТРІАШВІЛІ залишився задоволений темпами і ходом реконструкції стадіону. «Але є ряд зауважень і ряд умов, які треба усунути і виконати», - зазначив віце-губернатор.