Головного міліціонера Харківщини відправили у відставку

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в Харківській області Михайло МАРТИНОВ пішов у відставку.

Про це повідомляють ряд харківських інформагентств з посиланням на власні джерела в міліції.

За даними журналістів, 3 жовтня М.МАРТИНОВ викликали до Міністерства внутрішніх справ, після чого він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспонденту УНІАН не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Харкові під час спецоперації було затримано двох працівників Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися збути табельну зброю.

17 вересня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ на нараді у Харкові оприлюднив рішення оголосити М.МАРТИНОВУ дисциплінарне стягнення – «неповну службову відповідність», а також звільнити з посади начальника Харківського міського управління міліції Миколу ФОМЕНКА, начальника Комінтернівського райуправління міліції Юрія ЮРЧЕНКА (того ж дня його було затримано – УНІАН) і начальника штабу міськуправління міліції Сергія ЧОВПАНА.

На початку вересня за хабар було затримано начальника Київського райвідділу міліції Харкова Юрія ІЩЕНКА.