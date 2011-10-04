На період Євро-2012 Польща надасть українцям «простий шенген»

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Польща підтвердила запровадження на період проведення Євро-2012 спрощеної процедури оформлення шенгенських віз українським громадянам на підставі квитків на футбольні матчі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, у цьому контексті, беручи до уваги відповідні норми Візового кодексу ЄС, з метою уникнення черг напередодні форуму, домовлено провести відповідну інформаційну кампанію в Україні із заохочення власників таких квитків заздалегідь, починаючи з березня 2012 року, звертатися до консульських установ Республіки Польща в Україні за оформленням віз.

О.ДИКУСАРОВ поінформував, що 3-4 жовтня у Варшаві відбувся семінар з питань взаємодії консульських служб усіх держав – членів Європейського Союзу під час проведення масових спортивних заходів на прикладі Євро-2012.

За результатами семінару його учасники дійшли висновку про готовність консульських служб України і Польщі надати професійне всебічне сприяння консульським установам країн Євросоюзу під час відвідання їхніми вболівальниками матчів у рамках найважливішого футбольного форуму Європейського континенту. Зокрема, було детально обговорено наявні можливості швидкого й ефективного реагування на будь-які проблемні ситуації, пов’язані з перебуванням в Україні і Польщі організованих груп та індивідуальних відвідувачів чемпіонату.

У рамках семінару також відбулися презентації заходів, що вживаються обома країнами – господарями Євро-2012 на законодавчому, безпековому і логістичному напрямах роботи, спрямованої на забезпечення успішного проведення чемпіонату.

За підсумками зустрічі польська сторона у контексті свого нинішнього головування у Раді ЄС та Єврокомісії вийшла з ініціативою щодо запозичення всіма країнами Євросоюзу позитивного польсько-українського досвіду із забезпечення майбутніх широкомасштабних спортивних заходів.