На Харківщині 6 засуджених відмовилися виходити на свободу

Харків. 7 жовтня. УНІАН. У Харківській області 6 засуджених відмовилися виходити на свободуза амністією.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області, засуджені підлягали Закону України «Про амністію у 2011 році».

Шість засуджених відмовилися від амністії добровідьно, скориставшись своїм правом.Серед них 4 – ті, хто незабаром вийде на свободу за умовно-достроковим звільненням, і 2 – засуджені, яким залишилосядокінцятерміну відбування покарання невеликі терміни.

Загалом з установ виконання покарань Харківської області під дію закону про амністію підлягали 262 засуджених . З них – 51 жінка та 9 вихованців Курязької виховної колонії.

Проте суд відмовив у застосуванні амністії 10 засудженим, які є злісними порушниками режиму утримання, повідомили у прес-службі.Більшість з амністованих уже вийшли на волю. З числа звільнених за амністією на території Харківської області залишаються на проживання 83 особи. Останні 3 амністовані засуджені жінки з Качанівської виправної колонії (№54) виходять на свободу в суботу, 8 жовтня 2011 р.