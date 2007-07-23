„Хімпром” не мав ліцензії на перевезення хлору – Мінтрансзв`язку

Харків. 23 липня. УНІАН. Держпідприємство „Хімпром”, на підвізних залізничних коліях якого 20 липня в ході транспортування зійшли з рейок цистерна з хлором (57,5 тонн) і порожній вантажний вагон, не мало ліцензії Мінтрансзв`язку на надання послуг із перевезення вантажів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, у місті Первомайский Харківській області 20 липня вдень на ділянці залізничної колії, що належить ДП ”Хімпром”, під час транспортування маневровим тепловозом зійшли з рейок цистерна з хлором (57,5 тонн) і порожній вагон.

Тепловоз рухався за маршрутом ДП ”Хімпром” - станція ”Лихачово” для подальшого відправлення вантажу до Чугуєва.

Жертв і потерпілих немає. Витоку хлору не сталося.

Ввечері того ж дня цистерну з хлором і вантажний вагон було поставлено на рейки.