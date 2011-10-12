Харків. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові проходить українсько-словенський бізнес-форум.

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі бере участь Президент Республіки Словенія Даніло ТЮРК, який сьогодні прибув з візитом до Харкова, а також голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, представники українських і словенських ділових кіл.

Заходи проходять у приміщенні Палацу студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Промовляючи на форумі, заступник голови облдежадміністрації Євген САВІН заявив, зокрема, про зацікавленість харківського регіону ​​в інтенсифікації співробітництва зі Словенією в таких галузях, як енергетика і машинобудування, фармація, охорона здоров`я та туризм.

За словами віце-губернатора, Харківщина є одним з лідерів в Україні щодо залучення іноземних інвестицій, але ресурси краю дають можливість нарощувати активність у пошуках нових партнерів.

«Харківська область традиційно привертає увагу іноземних партнерів. Високотехнологічна промисловість, кваліфіковані трудові ресурси, продуктивне сільське господарство, багаті природні ресурси та вигідне географічне становище робить наш регіон одним з лідерів із залучення прямих іноземних інвестицій серед областей України», - сказав Є.САВІН.

У форумі беруть участь керівники великих підприємств Харківщини та Словенії. Звертаючись до присутніх, віце-губернатор висловив упевненість, що проведення заходу «сприятиме зростанню двостороннього товарообігу». При цьому він повіломив, що за 7 місяців цього року зовнішньоторговельний обіг Харківської області з Республікою Словенія становив 2,3 млн. дол.

У ході форуму триває презентація експортного та інноваційно-інвестиційного потенціалу Харківської області та Словенії. Планується до підписання низка угод про співпрацю і партнерство.