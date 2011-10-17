Чернов представляє Харківщину в Парижі

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради, президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій ЧЕРНОВ бере участь у 21-й пленарній сесії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облради, сесія Конгресу проходить 16-21 жовтня у місті Страсбург (Франція).

18 жовтня в рамках пленарного засідання сесії відбудеться відкриття української виставки, на якій будуть презентовані всі регіони країни, включаючи харківський.