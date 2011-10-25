За кордон на сході відповідатиме генерал Кучеренко
13:22, 25 жовтня 2011Харьків
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Нові призначення
Харків. 25 жовтня. УНІАН. НачальникомСхідногорегіональногоуправлінняДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни (ДПСУ) призначеногенерал-лейтенантаАндріяКУЧЕРЕНКА.
ЯкповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіХарківськоїміськоїради, новогоначальникарегіональногоуправлінняДПСУпредставивколективудиректордепартаментуперсоналуДержприкордонслужбиУкраїниМихайлоКОВАЛЬ.
ДоновогопризначенняА.КУЧЕРЕНКОобіймавпосадуначальникаПівнічногорегіональногоуправлінняДПСУ. КолишнійначальникСхідногорегіональногоуправлінняВолодимирКАРАСЬпризначенийнапосадупершогозаступникадиректораміжнародно-правовогодепартаментуДПСУ.
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