За кордон на сході відповідатиме генерал Кучеренко

Нові призначення

Харків. 25 жовтня. УНІАН. НачальникомСхідногорегіональногоуправлінняДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни (ДПСУ) призначеногенерал-лейтенантаАндріяКУЧЕРЕНКА. ЯкповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіХарківськоїміськоїради, новогоначальникарегіональногоуправлінняДПСУпредставивколективудиректордепартаментуперсоналуДержприкордонслужбиУкраїниМихайлоКОВАЛЬ. ДоновогопризначенняА.КУЧЕРЕНКОобіймавпосадуначальникаПівнічногорегіональногоуправлінняДПСУ. КолишнійначальникСхідногорегіональногоуправлінняВолодимирКАРАСЬпризначенийнапосадупершогозаступникадиректораміжнародно-правовогодепартаментуДПСУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter