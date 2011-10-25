УЄФА задоволений футбольними полями Харкова

група експертів УЄФА, яка відвідала Харків 24 жовтня, висловила задоволення станом футбольних полів, які готуються в місті до Євро-2012.

Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012» з посиланням на офіційний сайт приймаючого міста. Фахівці перевіряли якість трав’яного газону на стадіонах «Динамо», тренувальної бази ФК «Металіст» та тренувального центру «Сонячний». Ці арени мають футбольні покриття, які повністю задовольняють найсуворіші вимоги інспекторів із цього питання.

Повідомляється, що головні критерії оцінки – рівень вологості, дренажна система, рівень футбольного поля, система поливу та інші – знаходяться у межах норми, а іноді навіть перевищують її. Тренувальне поле стадіону «Олімпік» знаходиться у стадії будівництва, тому експерти надали деякі поради, які будуть враховані у подальшій роботі.

У повідомленні зазначається, що від якісного газону на футбольних полях залежатиме і якість гри національних збірних під час чемпіонату, саме тому Харків приділяє особливу увагу їхній підготовці. Крім того, створюються всі необхідні умови і для проживання футболістів під час турніру. Зокрема, готелі «Космополіт», «Місто», «Superior Golf Hotel» та новозбудовані котеджі поряд з житловим корпусом на базі ФК «Металіст» забезпечать затишок та відпочинок національним збірним.

На знімках: (угорі) футбольне поле головної спортивної арени Євро-2012 у Харкові - стадіону «Металіст»; експерти УЄФА інпектують стадіон (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА