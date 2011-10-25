Голова правління ПриватБанку відзначає ювілей

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 25 жовтня, виповнюється 50 років Голові правління «ПриватБанку» Олександру ДУБІЛЕТУ.

Олександр Валерійович працює у «ПриватБанку» з 1992 року, а з 1997 року обіймає посаду Голови правління банку. За ці роки він зарекомендував себе, як висококваліфікований спеціаліст, здібний організатор і талановитий керівник. Не в останню чергу завдяки його зусиллям, знанням і професіоналізму «ПриватБанк» став сильним універсальним банком, який посідає перші позиції на фінансовому ринку України.

У 2004 році в рамках загальнонаціональної програми «Людина року-2003» Олександр ДУБІЛЕТ був визнаний «Фінансистом року». В 2009 році увійшов до ТОП-10 найбільш успішних та авторитетних керівників України в рейтингу «Кращих ТОП-менеджерів України» за версією журналу «Компаньйон».

Колеги і партнери бажають Олександру Валерійовичу нових перемог, міцного здоров’я, надійних партнерів та вдячних клієнтів!