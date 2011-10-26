На Харківщині з’явився свій «Ландик»

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Депутата Валківської міської ради підозрюють у побитті неповнолітньої дівчини.

Як повідомив кореспондентові УНІАН Голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Ігор ШВАЙКА, до якого звернулися батьки постраждалої для того, щоб подія набула розголосу, 14 серпня на дискотеці в селі Костів неподалік Валок 26-річний депутат Валківської міської ради від Партії Регіонів, син голови Валківської районної ради Вадим ХОЛОДНИЙ після словесної суперечки привселюдно повалив на землю та почав бити 17-річну жительку Валок, завдавши їй тілесних ушкоджень.

Після інциденту постраждала написала заяву до міліції, але, за словами І.ШВАЙКИ, протягом наступних двох місяців ніяких слідчих дії не проводилося.

Батьки постраждалої відмовилися коментувати ситуацію, зазначивши, що ніякого тиску на них з боку місцевих органів влади та міліції не чиниться.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН підтвердили інформацію про те, що стосовно вказаного громадянина 18 серпня порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). У справі триває слідство.