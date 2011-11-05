Фельдман ініціював звернення до керівництва Лівії і Єгипту

Харків. 4 листопада. УНІАН. Представники ряду українських недержавних організацій виступили із зверненням до керівника Перехідної національної ради Лівії Мустафи АБД-АЛЬ-ДЖАЛІЛЯ і голови Вищої ради збройних сил Єгипту Мохамеда Хуссейна ТАНТАВІ у зв`язку із стурбованістю станом свободи віросповідання і правами релігійних меншин у цих країнах.

Як повідомляє офіційний сайт Інституту прав людини, протидії екстремізму і ксенофобії (IHRPEX), стурбованість організацій викликає збільшення кількості злочинів та інцидентів на релігійному ґрунті, жертвами яких стають представники релігійних меншин.

У своєму зверненні НДО також наголошують на «становищі лідерів і представників коптської релігійної общини, які продовжують відчувати дискримінацію за релігійною ознакою і дедалі частіше стають жертвами терористичних погроз; збереження дії дискримінаційних норм стосовно релігійних меншин; невизначеність у подальшій долі культового майна, кладовищ представників релігійних меншин і пам`яток біблійної історії, а також відсутність можливості для іудеїв і християн безпечно і вільно відвідувати зазначені місця і дбати про їх збереження; неврегульованість питань захисту та охорони матеріальної власності християнської і юдейської релігійних общин».

Перелічені проблеми, констатують НДО, нагромаджувалися десятиліттями, вони надзвичайно складні для пошуку прийнятних рішень, проте закликають керівництво Лівії і Єгипту зробити реальні кроки на шляху гарантування свободи віросповідання і захисту релігійних меншин на території своїх держав.

Це звернення, ініціатором якого виступив народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, підтримали представники понад двох десятків неурядових організацій, - йдеться в повідомленні.