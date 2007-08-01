У Чугуєві підлітки розмалювали червоною фарбою пам’ятник Лєніну
21:00, 01 серпня 2007Харьків
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Харків. 1 серпня. УНІАН. У Чугуєві підлітки розмалювали червоною фарбою пам’ятник Владіміру Лєніну, що розташований на майдані Лєніна.
Як передає Центр горомадських зв’язків Управління МВС України в Харківській області, нецензурні надписи та малюнки, зроблені червоною фарбою невідомими, були виявлені 31 липня.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Чугуївськогорайвідділу міліції у скоєнні даного злочину викрито двох неповнолітніх мешканців м. Чугуїв, 1993 р.н. За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу за ст. 296 КК України(хуліганство), повідомляє ЦГЗ.
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