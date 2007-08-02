В ситуацію з держзакупівлями втрутиться Рибак

Харків. 2 серпня. УНІАН. У ситуацію з держзакупівлями по Харківській області втрутиться віце-прем`єр-міністр Володимир РИБАК.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформував голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Розмова на цю тему відбулася у середу перед початком засідання уряду, в якому брали участь всі керівники областей. Обговорювалася кризова ситуація, яка виникла в результаті зупинки «Європейським консалтинговим агентством» публікації оголошень і видачі сертифікатів учасникам-переможцям тендерних торгів в Харківській області.

Такі дії в агентстві пояснюють проведенням Тендерною палатою України аудиту держзакупівель по Харківській області.

А.АВАКОВ звернув увагу віце-прем`єра на те, що в результаті ситуації, що склалася, підготовка міста Первомайський до опалювального сезону (зокрема, будівництво котельних), яку курирує В.РИБАК, може бути зірвана. Віце-прем`єр пообіцяв допомогти вирішити проблему.

У середу також відбулася зустріч першого заступника голови облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА з керівництвом Тендерної палати України.

Як підкреслив А.АВАКОВ, після проведених зустрічей у керівництва області є впевненість у тому, що «бредове рішення» про припинення тендерних процедур по Харківській області буде відмінено.