Під Прокопівкою зійшли з рейок 10 вагонів

Харків. 6 серпня. УНІАН.В районі станції Прокопівка зійшли з рейок 10 порожніх залізничних вагонів вантажного потягу, що прямував в Російську Федерацію.

Про це повідомляє веб-сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління МНС України в області.

За попередніми даними, жертв немає.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, з рейок зійшло значно більше вагов - близько 20. Масштаби аварії, яка сталася о 13.15 на перегоні Старовірівка-Прокопівка, уточнюються.