Металіст піднявся на 10 позицій у рейтингу кращих клубів світу

Харків. 1 грудня. УНІАН. Харківський Металіст піднявся одразу на десять позицій в оновленому рейтингу кращих клубів світу, який оприлюднила Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Водночас, київське Динамо та донецький Шахтар погіршили своє становище. Кияни втратили шість пунктів і тепер замикають кращу 20-ку. «Гірники» ж опустилися відразу на 32 сходинки, вибувши навіть з топ-50.

Рейтинг IFFHS

Станом на 1 грудня

1 (1). Барселона (Іспанія) - 332.0

2 (2). Реал (Мадрид, Іспанія) - 316.0

3 (4). Велес Сарсфілд (Буенос-Айрес, Аргентина) - 279.0

4 (3). Манчестер Юнайтед (Англія) - 267.0

5 (5). Порту (Португалія) - 256.0

6 (7). Манчестер Сіті (Англія) - 245.0

7 (8). Баварія (Мюнхен, Німеччина) - 239.0

8 (12). Інтер (Мілан, Італія) - 232.0

9 (6). Шальке (Гельзенкірхен, Німеччина) - 231.0

10 (10). Сантос (Бразилія) - 226.0

...

20 (14). Динамо (Київ, Україна) - 196.5

56 (24). Шахтар (Донецьк, Україна) - 147.5

59 (69). Металіст (Харків, Україна) - 145.5

113 (112). Ворскла (Полтава, Україна) - 115.5

269 (250). Карпати (Львів, Україна) - 74.0

322 (274). Дніпро (Дніпропетровськ, Україна) - 67.5

На знімках: (угорі) футболісти харківського Металіста радіють своїм перемогам; (внизу) головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ.