Металіст піднявся на 10 позицій у рейтингу кращих клубів світу
Динамо й Шахтар - опустилися
Харків. 1 грудня. УНІАН. Харківський Металіст піднявся одразу на десять позицій в оновленому рейтингу кращих клубів світу, який оприлюднила Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.
Водночас, київське Динамо та донецький Шахтар погіршили своє становище. Кияни втратили шість пунктів і тепер замикають кращу 20-ку. «Гірники» ж опустилися відразу на 32 сходинки, вибувши навіть з топ-50.
Рейтинг IFFHS
Станом на 1 грудня
1 (1). Барселона (Іспанія) - 332.0
2 (2). Реал (Мадрид, Іспанія) - 316.0
3 (4). Велес Сарсфілд (Буенос-Айрес, Аргентина) - 279.0
4 (3). Манчестер Юнайтед (Англія) - 267.0
5 (5). Порту (Португалія) - 256.0
6 (7). Манчестер Сіті (Англія) - 245.0
7 (8). Баварія (Мюнхен, Німеччина) - 239.0
8 (12). Інтер (Мілан, Італія) - 232.0
9 (6). Шальке (Гельзенкірхен, Німеччина) - 231.0
10 (10). Сантос (Бразилія) - 226.0
...
20 (14). Динамо (Київ, Україна) - 196.5
56 (24). Шахтар (Донецьк, Україна) - 147.5
59 (69). Металіст (Харків, Україна) - 145.5
113 (112). Ворскла (Полтава, Україна) - 115.5
269 (250). Карпати (Львів, Україна) - 74.0
322 (274). Дніпро (Дніпропетровськ, Україна) - 67.5
На знімках: (угорі) футболісти харківського Металіста радіють своїм перемогам; (внизу) головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ.