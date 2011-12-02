Результати матчів Ліги Європи

08:12, 02 грудня 2011
Харьків
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Останній тур – 14 і 15 грудня 

Харків. 2 грудня. УНІАН. Завершилися всі матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи

Група A
 
Тоттенхем - ПАОК 1:2
 
Рубін - Шемрок Роверс 4:1
 
Після п`яти ігор: ПАОК - 11 очок, Рубін - 10, Тоттенхем - 7, Шемрок Роверс - 0

Наступні ігри 15 грудня: ПАОК - Рубін, Шемрок Роверс - Тоттенхем
 
Група B
 
Стандард - Ганновер 2:0
 
Ворскла - Копенгаген 1:1
 
Після п`яти ігор: Стандард - 11 очок, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2

Наступні ігри 15 грудня: Копенгаген - Стандард, Ганновер - Ворскла
 
Група C
 
Рапід - Хапоель 1:3
 
Легія - ПСВ 0:3
 
Після п`яти ігор: ПСВ - 13 очок, Легія - 9, Хапоель - 4, Рапід - 3

Наступні ігри 15 грудня: ПСВ - Рапід, Хапоель - Легія

Група D
 
Васлуй - Лаціо 0:0

Спортинг - Цюріх 2:0

Після п`яти ігор: Спортинг - 12 очок, Васлуй - 6, Лаціо - 6, Цюріх - 2

Наступні ігри 14 грудня: Лаціо - Спортинг, Цюріх - Васлуй
 
Група E
 
Сток Сіті - Динамо 1:1

Маккабі - Бешикташ 2:3

Після п`яти ігор: Сток Сіті - 11 очок, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккабі - 1

Наступні ігри 14 грудня: Бешикташ - Сток Сіті, Динамо - Маккабі
 
Група F
 
Зальцбург - ПСЖ 2:0

Атлетик - Слован 2:1

Після п`яти ігор: Атлетік - 13 очок, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1

Наступні ігри 14 грудня: ПСЖ - Атлетік, Слован - Зальцбур
 
Група G
 
Металіст - Аустрія 4:1
 
Мальме - АЗ 0:0
 
Після п`яти ігор: Металіст - 13 очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1

Наступні ігри 15 грудня: АЗ - Металіст, Аустрія - Мальме
 
Група H
 
Марібор - Брюгге 3:4
 
Брага - Бірмінгем 1:0
 
Після п`яти ігор: Брюгге - 10 очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7, Марібор - 1

Наступні ігри 15 грудня: Брюгге - Брага, Бірмінгем - Марібор
 
Група I
 
Ренн - Удінезе 0:0
 
Селтік - Атлетіко 0:1
 
Після п`яти ігор: Атлетіко - 10 очок, Удінезе - 8, Селтік - 5, Ренн - 3

Наступні ігри 15 грудня: Удінезе - Селтік, Атлетіко - Ренн
 
Група J
 
Шальке - Стяуа 2:1

АЕК - Маккабі Хайфа 2:1

Після п`яти ігор: Шальке - 11 очок, Маккабі - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5

Наступні ігри 14 грудня: Маккабі - Шальке, Стяуа - АЕК,
 
Група K
 
Твенте - Фулхем 1:0

Оденсе - Вісла 1:2

Після п`яти ігор: Твенте - 13 очок, Фулхем - 7, Вісла - 6, Оденсе - 3

Наступні ігри 14 грудня: Вісла - Твенте, Фулхем - Оденсе
 
Група L
 
Локомотив - Штурм 3:1

АЕК - Андерлехт 1:2

Після п`яти ігор: Андерлехт - 15 очок, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0

Наступні ігри 14 грудня: Андерлехт - Локомотив, Штурм - АЕК

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