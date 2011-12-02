Результати матчів Ліги Європи
Останній тур – 14 і 15 грудня
Харків. 2 грудня. УНІАН. Завершилися всі матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи
Група A
Тоттенхем - ПАОК 1:2
Рубін - Шемрок Роверс 4:1
Після п`яти ігор: ПАОК - 11 очок, Рубін - 10, Тоттенхем - 7, Шемрок Роверс - 0
Наступні ігри 15 грудня: ПАОК - Рубін, Шемрок Роверс - Тоттенхем
Група B
Стандард - Ганновер 2:0
Ворскла - Копенгаген 1:1
Після п`яти ігор: Стандард - 11 очок, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
Наступні ігри 15 грудня: Копенгаген - Стандард, Ганновер - Ворскла
Група C
Рапід - Хапоель 1:3
Легія - ПСВ 0:3
Після п`яти ігор: ПСВ - 13 очок, Легія - 9, Хапоель - 4, Рапід - 3
Наступні ігри 15 грудня: ПСВ - Рапід, Хапоель - Легія
Група D
Васлуй - Лаціо 0:0
Спортинг - Цюріх 2:0
Після п`яти ігор: Спортинг - 12 очок, Васлуй - 6, Лаціо - 6, Цюріх - 2
Наступні ігри 14 грудня: Лаціо - Спортинг, Цюріх - Васлуй
Група E
Сток Сіті - Динамо 1:1
Маккабі - Бешикташ 2:3
Після п`яти ігор: Сток Сіті - 11 очок, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккабі - 1
Наступні ігри 14 грудня: Бешикташ - Сток Сіті, Динамо - Маккабі
Група F
Зальцбург - ПСЖ 2:0
Атлетик - Слован 2:1
Після п`яти ігор: Атлетік - 13 очок, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1
Наступні ігри 14 грудня: ПСЖ - Атлетік, Слован - Зальцбур
Група G
Металіст - Аустрія 4:1
Мальме - АЗ 0:0
Після п`яти ігор: Металіст - 13 очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1
Наступні ігри 15 грудня: АЗ - Металіст, Аустрія - Мальме
Група H
Марібор - Брюгге 3:4
Брага - Бірмінгем 1:0
Після п`яти ігор: Брюгге - 10 очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7, Марібор - 1
Наступні ігри 15 грудня: Брюгге - Брага, Бірмінгем - Марібор
Група I
Ренн - Удінезе 0:0
Селтік - Атлетіко 0:1
Після п`яти ігор: Атлетіко - 10 очок, Удінезе - 8, Селтік - 5, Ренн - 3
Наступні ігри 15 грудня: Удінезе - Селтік, Атлетіко - Ренн
Група J
Шальке - Стяуа 2:1
АЕК - Маккабі Хайфа 2:1
Після п`яти ігор: Шальке - 11 очок, Маккабі - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5
Наступні ігри 14 грудня: Маккабі - Шальке, Стяуа - АЕК,
Група K
Твенте - Фулхем 1:0
Оденсе - Вісла 1:2
Після п`яти ігор: Твенте - 13 очок, Фулхем - 7, Вісла - 6, Оденсе - 3
Наступні ігри 14 грудня: Вісла - Твенте, Фулхем - Оденсе
Група L
Локомотив - Штурм 3:1
АЕК - Андерлехт 1:2
Після п`яти ігор: Андерлехт - 15 очок, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0
Наступні ігри 14 грудня: Андерлехт - Локомотив, Штурм - АЕК