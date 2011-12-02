Результати матчів Ліги Європи

Харків. 2 грудня. УНІАН. Завершилися всі матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи

Група A



Тоттенхем - ПАОК 1:2



Рубін - Шемрок Роверс 4:1



Після п`яти ігор: ПАОК - 11 очок, Рубін - 10, Тоттенхем - 7, Шемрок Роверс - 0



Наступні ігри 15 грудня: ПАОК - Рубін, Шемрок Роверс - Тоттенхем



Група B



Стандард - Ганновер 2:0



Ворскла - Копенгаген 1:1



Після п`яти ігор: Стандард - 11 очок, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2



Наступні ігри 15 грудня: Копенгаген - Стандард, Ганновер - Ворскла



Група C



Рапід - Хапоель 1:3



Легія - ПСВ 0:3



Після п`яти ігор: ПСВ - 13 очок, Легія - 9, Хапоель - 4, Рапід - 3



Наступні ігри 15 грудня: ПСВ - Рапід, Хапоель - Легія



Група D



Васлуй - Лаціо 0:0



Спортинг - Цюріх 2:0



Після п`яти ігор: Спортинг - 12 очок, Васлуй - 6, Лаціо - 6, Цюріх - 2



Наступні ігри 14 грудня: Лаціо - Спортинг, Цюріх - Васлуй



Група E



Сток Сіті - Динамо 1:1



Маккабі - Бешикташ 2:3



Після п`яти ігор: Сток Сіті - 11 очок, Бешикташ - 9, Динамо - 6, Маккабі - 1



Наступні ігри 14 грудня: Бешикташ - Сток Сіті, Динамо - Маккабі



Група F



Зальцбург - ПСЖ 2:0



Атлетик - Слован 2:1



Після п`яти ігор: Атлетік - 13 очок, ПСЖ - 7, Зальцбург - 7, Слован - 1



Наступні ігри 14 грудня: ПСЖ - Атлетік, Слован - Зальцбур



Група G



Металіст - Аустрія 4:1



Мальме - АЗ 0:0



Після п`яти ігор: Металіст - 13 очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1



Наступні ігри 15 грудня: АЗ - Металіст, Аустрія - Мальме



Група H



Марібор - Брюгге 3:4



Брага - Бірмінгем 1:0



Після п`яти ігор: Брюгге - 10 очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7, Марібор - 1



Наступні ігри 15 грудня: Брюгге - Брага, Бірмінгем - Марібор



Група I



Ренн - Удінезе 0:0



Селтік - Атлетіко 0:1



Після п`яти ігор: Атлетіко - 10 очок, Удінезе - 8, Селтік - 5, Ренн - 3



Наступні ігри 15 грудня: Удінезе - Селтік, Атлетіко - Ренн



Група J



Шальке - Стяуа 2:1



АЕК - Маккабі Хайфа 2:1



Після п`яти ігор: Шальке - 11 очок, Маккабі - 6, Стяуа - 5, АЕК - 5



Наступні ігри 14 грудня: Маккабі - Шальке, Стяуа - АЕК,



Група K



Твенте - Фулхем 1:0



Оденсе - Вісла 1:2



Після п`яти ігор: Твенте - 13 очок, Фулхем - 7, Вісла - 6, Оденсе - 3



Наступні ігри 14 грудня: Вісла - Твенте, Фулхем - Оденсе



Група L



Локомотив - Штурм 3:1



АЕК - Андерлехт 1:2



Після п`яти ігор: Андерлехт - 15 очок, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 0



Наступні ігри 14 грудня: Андерлехт - Локомотив, Штурм - АЕК