Сьогодні своє 52-річчя святкує Олександр Ярославський

Харків. 5 грудня. УНІАН. Сьогодні, 5 грудня, виповнюється 52 роки Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ - одному з найбільш відомих українських бізнесменів, власникові ФК «Металіст» і групи DCH, генеральному інвестору й координатору підготовки Харкова до Євро-2012.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», з днем народження О.ЯРОСЛАВСЬКОГО привітали керівництво, співробітники, тренери, футболісти та уболівальники харківського клубу.

«Шановний Олександре Владиленовичу!, - йдеться у привітанні, - прийміть найщиріші вітання з побажаннями здоров`я, благополуччя і сімейного щастя! Завдяки вашій щирій і безмежній любові до «Металіста» клуб з кожним днем продовжує поступальний розвиток, як і місто Харків, яке отримало право приймати Євро-2012 і гідно представить нашу країну завдяки будівництву аеропорту, готелю, бази, реконструкції стадіону та ще безлічі об`єктів, у які ви щодня вкладаєте всю свою душу і серце. Безсумнівно, все зроблене стане предметом гордості не лише Харкова, але й України».

Харківське представництво УНІАН від імені колективу приєднується до побажань і зичить Олександрові Владиленовичу в день народження сил і здоров`я для реалізації нових проектів на благо України.

Як повідомлялося раніше, 5 грудня 2009 р. на свій 50-річний ювілей бізнесмен презентував харків`янам і гостям столиці Слобожанщини оновлений після реконструкції ОСК «Металіст». Стадіон став першим зданим в експлуатацію критерійним харківським євро-об`єктом. Через декілька днів після відкриття - 11 грудня 2009 р. рішенням УЄФА Харків був переведений з резерву в «основний склад» приймаючих міст Євро-2012. У цьому році до дня народження О.ЯРОСЛАВСЬКОГО планувалося приурочити урочисте відкриття готелю Kharkiv Palace 5* - останнього об`єкта, зведеного групою DCH в рамках підготовки до Турніру. Проте церемонія була перенесена на 13 грудня у зв`язку з робочим візитом до Харкова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Довідка УНІАН. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ народився 5 грудня 1959 р. в м. Маріуполь Донецької обл. З раннього дитинства живе в Харкові. Закінчив Харківську академію громадського харчування. Проходив термінову військову службу в Збройних силах СРСР. Отримав юридичну підготовку на курсах при ВБРСВ (ОБХСС), захистив кандидатську дисертацію за технологією комплексної переробки продукції тваринництва.

З початку 90-х О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ починає займатися бізнесом (продаж нафтопродуктів, металопродукції та ін.), активно співробітничає з російськими підприємцями. Заснував одну із структуротворних вітчизняних бізнес-групп - нині DCH (до 2007 р. - «Укрсиб»). Створив і тривалий час (до продажу Вnp Paribas) очолював «Укрсиббанк». Статки О.ЯРОСЛАВСЬКОГО сьогодні оцінюються в 1,4 млрд. дол. Бізнесмен входить до ТОР-15 рейтингів українських видань Forbes, «Кореспондент», Kyiv Post.

З 2005 р. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ займається розвитком харківського футбольного клубу «Металіст», будучи його власником і президентом. Під керівництвом бізнесмена клуб двічі встановлював рекорд України, спочатку чотири, а потім і п`ять разів поспіль завоювавши бронзові медалі національного першості. При цьому клуб є постійним учасником єврокубкових змагань. У сезоні 2011-2012 ФК «Металіст» достроково забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги Європи.

Протягом усього періоду підготовки Харкова до Євро-2012 О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ є генеральним інвестором і координатором будівництва ключових інфраструктурних об`єктів. За даними УЄФА, бізнесмен профінансував 30% планових витрат на підготовку міста до Турніру, виділивши на відповідні цілі 300 млн. дол. Ці кошти вкладені в проекти приватно-державного партнерства: реконструкцію стадіону «Металіст» (30 % загальній вартості) та Міжнародного аеропорту «Харків» (фінансування будівництва 2 нових терміналів і реставрації історичної будівлі - 34 % загальній вартості проекту), а також у приватні інвестиційні проекти: будівництво першого в місті 5-зіркового готелю Kharkiv Palace 5* (штаб-квартира УЄФА), тренувальної бази ФК «Металіст», дитячої футбольної академії (Волонтерський центр УЄФА), стадіону «Динамо».