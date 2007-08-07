Добкін відсутній у виборчому списку Партії регіонів

Київ. 7 серпня. УНІАН. Відсутність мера Харкова Михайла ДОБКІНА у виборчому списку Партії регіонів свідчить про те, що керівництво цієї політичної сили скептично ставиться до ефективності використання ним адміністративного ресурсу.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Безперечно, те, що пана ДОБКІНА не включили в список, свідчить про певний скепсис керівників Партії регіонів щодо ефективності використання харківським мером адмінресурсу і взагалі його здатності провести виборчу кампанію», - сказав експерт.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, М.ДОБКІН за час свого перебування при владі в Харкові зміг так серйозно підірвати репутацію і авторитет Партії регіонів, що публічно підтримати його (шляхом включення в список) не зважилась навіть «рідна» для харківського градоначальника партія.

Експерт також відзначив, що наступним кроком Партії регіонів стане поступове усунення М.ДОБКІНА від влади.

«Очевидно, що наступним кроком Партії регіонів щодо пана ДОБКІНА стане поступове усунення його від влади в місті», - сказав він.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що Партії регіонів набагато вигідніші відмовитись від «послуг цього діяча, аніж публічно підтримати його».