Чугуївський і Богодухівський райони визнані кращими в області

Харків. 7 грудня. УНІАН. За підсумками 2011 року найкращими районами Харківщини визнано Чугуївський і Богодухівський.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» заступник голови облдержадміністрації – керівник апарату ХОДА Василь ХОМА.

За його словами, підбивати підсумки роботи апаратів райдержадміністрацій вже стало традицією. Такий підсумок було підбито у 2010 році – протягом року апаратом обласної держадміністрації вивчалась робота структурних підрозділів апарату РДА: дивилися, які є позитивні напрацювання, які недоліки в роботі. За результатами було підбито підсумки.

«Цього року вже була більш ґрунтовна робота. Вже був результат напрацювань 2010 року і було легше оцінювати роботу апаратів районних державних адміністрацій – ми бачили зміни. Можу сказати, що всі апарати районних державних адміністрацій показали позитивну динаміку. Навіть не було якихось негативних тенденцій по окремих напрямках. В роботі апарату завжди є методи, способи, які використовуються для того, щоб більш ефективно виконувати свою роботу. Тому ті райони, які були першими у 2010 році, стали першими і в цьому році. Це Чугуївський і Богодухівський райони», – сказав В.ХОМА.