До Євро-2012 з Харківської області вивезуть весь меланж – Добкін

Харків. 15 грудня. УНІАН. До Євро-2012 жодної тонни меланжу – відпрацьованого ракетного палива – в Харківській області не залишиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конфенеції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«До Євро-2012 жодної тонни меланжу на території Харківської області не залишиться», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, останні запаси меланжу з Харківщини будуть вивезені вже навесні 2012 року.

«Ті люди, які проживають навколо військових складів, а це близько 3 тисяч осіб, я гадаю, давно молили господа Бога, аби це відбулося, і будуть дуже раді з багатьох причин: це дуже небезчно для здоров’я. Наступного року, навесні, ми поставимо «крапку», - сказав М.ДОБКІН.

«Точно так, - додав він, - через 10 днів ми поставимо «крапку» під наявністю на території нашої області небезпечних пестицидів, їх не буде, залишилося 100 тонн, і якби не необхідність у сеціальному транспорті, який у невеликій кількості присутній у нашій країні - він частину пестицидів забрав, поки він не вивезе за межі України, поки не повернеться, ми не можемо далі працювати. Залишилося 100 тонн, і до 25 числа їх на території Харківської області і я, сподіваюся, України, не буде».

Як повідомляв УНІАН, в Харківській області розпочато роботи з вивезення компонентів ракетного палива. За даними начальника Управління з надзвичайних ситуації Харківської облдержадміністрації Володимира РОСОХИ, для утилізації меланжу, який зберігається у Шевченківському районі на території військової частини № 2136, від Міністерства оборони України вже отримано 1,5 млн. грн. За ці кошти планується у грудні залізничним транспортом вивезти на територію Росії близько 1,5 тис. тонн меланжу. Всього на території в/ч 2136 зберігається понад 5 тис. тонн меланжу. За його словами, на сьогодні є кілька пропозицій щодо вивезення цієї хімічної речовини, тому говорити про остаточну вартість робіт зарано. Як наголосив В.РОСОХА, голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН звернувся до уряду з проханням вивезти компоненти ракетного палива з регіону до початку Євро-2012, тому завершити цей процес планується до травня.