Салигін: Аваков звітуватиме у вересні
12:00, 14 серпня 2007Харьків
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Звіт 2006 р. закінчився недовірою до губернатора
Харків. 14 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада планує заслухади звіт голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА у вересні.
Про це повідомляє МедіаПорт з посиланням на інформацію голови обласної ради Василя САЛИГІНА.
Влітку минулого року облрада V скликання вперше заслухала звіт губернатора, визнала його незадовільним, після чого висловила недовіру А.АВАКОВУ. Верховний суд України визнав, що депутати ухвалили рішення з порушеннями.
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