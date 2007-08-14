Салигін: Аваков звітуватиме у вересні

Харків. 14 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада планує заслухади звіт голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА у вересні.

Про це повідомляє МедіаПорт з посиланням на інформацію голови обласної ради Василя САЛИГІНА.

Влітку минулого року облрада V скликання вперше заслухала звіт губернатора, визнала його незадовільним, після чого висловила недовіру А.АВАКОВУ. Верховний суд України визнав, що депутати ухвалили рішення з порушеннями.