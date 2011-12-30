Погода в останній день року

Харків. 30 грудня. УНІАН. 31 грудня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, лише в Криму та Приазов`ї без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

В західній та північній частинах України на дорогах подекуди ожеледиця; вночі та вранці на заході місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла; в Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

У Києві та області очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-3° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.